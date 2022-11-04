AKP’li Taşkesenlioğlu şikayetçi olmuştu: Peker ve Ban hakkında hapis istemiyle iddianame

Ankara başsavcılığı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında 10, Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban hakkında 14 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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Ankara başsavcılığı, Ban hakkında, eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’ya ait görüntüleri Peker’e gönderdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmayı tamamladı.

Ban hakkında, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 14 yıla kadar, Peker hakkında, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ve ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ne olmuştu?

Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren de iddiaları doğrulamıştı.

Ayrıca Peker, Zehra Taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasında olduğu eşi Prof. Dr. Ünsal Ban’a ait olduğu iddia edilen bir video da paylaşmıştı. Gizli çekilen videoda Taşkesenlioğlu’nun elinde bıçak olduğu ve “Artık sayenizde kendimde değilim. İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz” dediği duyuluyor.

Peker videonun Ünsal Ban tarafından gönderildiğini belirterek “Senin hayatını kurtarmak için bunu mecburen yapıyorum” notunu düşmüştü.

Taşkesenlioğlu, Peker’in kendisiyle ilgili yayınladığı ‘bıçaklı’ videoyu doğrulamıştı. Taşkesenlioğlu, ‘mahremiyetim hiçe sayıldı’ diyerek konuyla ilgili adli süreçleri başlatacağını duyurmuştu.