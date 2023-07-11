AKP’li Güler: Emeklilere daha yüksek zammı biz de arzu ederiz

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşı zam oranına dair “Bütçe imkanları dediğimiz denge var. Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz” dedi.

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En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi geçen hafta TBMM başkanlığına sunulmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bakanlara ‘gerekli talimatları’ verdiğini söylemişti.

Bugün, partisinin grup toplantısında da konuşan Bahçeli, hayat pahalılığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Emeklilerimiz yüzde 25’lik maaş artışı gerçekçi bulunmamıştır. Seyyanen zammın emeklilere de yansıtılması önerimizdir.”

Habertürk yayınına katılan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, zam oranının düşük bulunmasına dair şunları dedi:

“Memur emeklilerimizin refah payı, enflasyon farkı. Aynı zamanda SSK ve Bağkur emeklilerine ödenecek oranları açıkladık. Sayın cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı oldu. Çalışma bakanımız, Maliye ve Hazine Bakanlığı, cumhurbaşkanı yardımcımızın çalışması oldu. Yüzde 25 zam uygulanması noktasında karar oluştu. Mevcut önergemizi verdik ve maddeleşti. Memur emeklilerimize yaklaşık yüzde 25’e çıktık. SSK ve Bağkur için de öyle aynı zamanda.

Bize de çok sayıda itirazlar ve talepler geldi. Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var. Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz. Çok ciddi bir çaba sarfedildi. Bunların ekonomik büyüklüğü ve bütçeye getireceği yükle beraber. Bizim halihazırda ek bütçemiz vardı. Ek bütçe bugün kabul edildi. Orada yaklaşık 500 milyar TL’ye yakın harcamanın AFAD başkanlığımıza verildiğini görüyoruz. Yaklaşık 300 milyar TL’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verildiğini görüyoruz. Elbette bu manada bu gayreti ve çabayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde ekonomik imkanları artırma noktasında çabamız devam edecektir.”