AKP ve MHP’den 150 kişi CHP’ye katıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde AKP ve MHP üyesi 150 kişi, partilerinden istifa ederek CHP’ye katıldı. CHP Doğu Masası üyesi Av. Cevdet Nasıranlı üye katılım töreninde, “Bütünleşerek sorunları ortadan kaldıracağız” dedi.

Fotoğraf: CHP

CHP Bağlar ilçe örgütü tarafından bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Nasıranlı, ‘Türkiye’nin barışmaya ihtiyacı olduğunu’ söyledi.

Nasıranlı, şunları dedi: “Ülkemizi yönetenler sorunları hala dış mihraklara bağlayacak kadar bu halkı, küçük görüyor. En kısa zamanda bu ülkeyi buhrandan kurtarıp kucaklaşma ve helalleşmeyle, sorunları ortadan kaldırmayı başaracağımıza inancım tamdır.”

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 9-10 Mart tarihlerinde Diyarbakır ziyaretinde, aralarında AKP’lilerin de olduğu 1300 kişi CHP’ye katılmıştı.