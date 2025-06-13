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AKP: Manisa Büyükşehir Belediye başkanı seçiminde aday çıkarmıyoruz

AKP Manisa il başkanı Süleyman Turgut, Ferdi Zeyrek’in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Zeyrek, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede 9 Haziran’da vefat etmişti.


Turgut, Zeyrek’in vefatının derin üzüntüsünü yaşamaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

* AKP Manisa teşkilatı, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle aldığımız ortak karar doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldık.

* Aday çıkarmayacağımız bu seçimde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

* Bu tutumumuz, Manisa halkının ortaya koyduğu iradeye olan inancımızın ve siyaseti rekabetten çok millete hizmet yarışı olarak gören anlayışımızın bir tezahürüdür.

Partilerin belediye meclisindeki dağılımı şöyle:

  • CHP: 61
  • AKP: 14
  • MHP: 12
  • İYİP: 1
  • YRP: 1

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