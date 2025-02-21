Ahmet Özer'e 15 yıla kadar hapis istemi

Tutuklanıp yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı. ‘PKK üyesi olmak‘la suçlanan Özer’e 15 yıla kadar hapis isteniyor.

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30 Ekim 2024’de gözaltına alınan Özer ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmış, yerine Beyoğlu kaymakamıyken vali yardımcısı yapılan Can Aksoy ‘kayyım’ olarak atanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 114 gündür tutuklu olan Özer hakkında iddianame hazırladı.

Ağır ceza mahkemesine gönderilen iddianamede Özer’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkemenin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.