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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı

Tutuklanıp yerine ‘kayyım’ atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı verildi.

Fotoğraf: AA

30 Ekimde gözaltına alınan Özer ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmış, yerine Beyoğlu kaymakamıyken vali yardımcısı yapılan Can Aksoy ‘kayyım’ olarak atanmıştı.


Özer savunmasında, Diyarbakır yüksek güvenlikli ceza infaz kurumundaki delillerde adının geçmesiyle ilgili, hayatı boyunca demokratik özerklikle ilgili çalışması olmadığını, bu yönde düşünmediğini söyledi.

Telefon konuşmalarının sıradan taziye görüşmesi olduğunu savunan Özer, “İddia edilen tek bir cümleye bağlamından kopuk bir anlam yüklenerek bana terör örgütü üyeliği isnat edilmesi kabul edilemez. Sadece annelik sıfatına atıf yapan, nezaketen jenerik cümlelerle sarf edilmiş sözlerdir” dedi.

Hakimlik, Özer’in tutuklandığı tarihten bu zamana kadar toplanan deliller ve soruşturmalarda tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte, lehine yeni bir gelişme olmadığını belirtti.

Hakimlik, Özer’in üzerine atılı suçu işlediğine dair ‘kuvvetli suç şüphesini gösterir somut deliller bulunduğunu, henüz tüm delillerin toplanmadığını ve tutuklamayı gerektiren nedenlerin ortadan kalkmadığını’ kaydederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

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