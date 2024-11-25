Ahmet Özer'e tahliye talebi

Tutuklanıp yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e avukatları, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sundukları dilekçeyle tahliye talep etti.

Fotoğraf: AA

30 Ekim sabahı gözaltına alınan Özer ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmış, yerine Beyoğlu kaymakamıyken vali yardımcısı yapılan Can Aksoy kayyım olarak atanmıştı.

İstanbul başsavcılığı Özer hakkında daha önce ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Avukatlar Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, söz konusu taleplerine ilişkin dilekçeyi başsavcılığa sundu.

Avukat Hasan Sınar (sağda) ve Hüseyin Ersöz (solda). Fotoğraf: AA

Sınar, dilekçeyi sunmadan önce İstanbul Adliyesi’ndeki açıklamasında Özer’in hakkında yapılacak aylık tutukluluk incelemesinin duruşma yapılıp gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Duruşmada kendilerine ve müvekkilleri Özer’e savunma yapma hakkı tanınması taleplerini savcılığa ileteceklerini belirten Sınar, aradan 25 gün geçmesine rağmen dosyayla ilgili henüz hiçbir somut adım atılmadığını belirtti.

Sınar, Özer’in 25 gündür özgürlüğünden yoksun bir şekilde cezaevinde tutulduğunu, iddianamenin hazırlanması konusunda hiçbir gelişme yaşanmadığını vurguladı.