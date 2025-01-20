Ahmet Özer 'terör'den sonra 'ihale yolsuzluğu'ndan da tutuklandı

Tutuklanıp yerine ‘kayyım’ atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla ikinci kez tutuklandı.

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İstanbul başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

30 Ekimde gözaltına alıp ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanan ve yerine ‘kayyım’ atanan Özer’in bu kez ‘suç örgütü’ soruşturması kapsamında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla ifade verdi.

ANKA‘nın haberine göre Özer, ifadesinde hakkındaki iddiaları reddederek şöyle konuştu:

* İddiaları kabul etmiyorum. Başkan sıfatıyla ihale süreçlerinde herhangi bir sorumluluğum yoktu. Komisyon üyelerini ne ismen ne de şahsen tanımam. Komisyon üyeleriyle yazılı ya da sözlü bir iletişimim olmamıştır. Dosyaya konu iki ihale sürecinde en ufak bir dahlim yoktur.

* Önceki firmanın sözleşme süresi bitecekti. Yeni bir ihale yapılması gerektiği bilgisini bana verdiler. Ben de önceki firmanın yaşattığı sıkıntıların tekrar yaşanmaması için işini iyi yapan bir firmaya işin verilmesi gerektiğini, önceki firmanın araçların eski olduğunu ve bu sıkıntıları tekrar yaşamamamız gerektiğini söyledim.

* Bunun dışında ihaleye giren firmalara ilişkin yazılı ya da sözlü talimatım olmadı. Teklif veren firmaları tanımam. Yine yüklenici firmanın ismini bu zamana kadar duymamıştım. Aziz İhsan Aktaş ismini de bilmiyorum ve bu şahsı tanımıyorum. Bu süreçte ismini basından öğrendim.

* İlk ihale yapıldıktan sonra ihaleye itiraz olduğunu, Esenyurt’taki temizlik işlerinin aksamaması ve çöplerin yerde kalmaması için kamu yararı gereği pazarlık usulü ihale yapıldığını biliyorum. Esenyurt’un ben gelene kadar temizlik ve hijyen sorunu vardı. Benim dönemimde de bir süre daha bu şikayetler gelmeye devam etti. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çok çaba sarf ettim. ‘Temizyurt Esenyurt’ isimli kampanyayı başlattım. Bu kampanyaya tüm siyasi partilerin ilçe yöneticileri, kurum amirleri, kaymakam katıldı ve destek verdiler. Açılışı da Kaymakam Bey yaptı.

İfadesinin ardından ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Özer, ikinci kez tutuklandı.

‘Suç örgütü’ soruşturması

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada sabah Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Balıkesir’de gözaltına alınan Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul’a getirilmişti.

Gözaltının dördüncü gününde savcılık ifadeleri başlamıştı.

Savcılık ifadelerinin tamamlanmasından sonra Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘rüşvet verme’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Aralarında İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş da dahil dokuz şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında yer aldığı 23 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturmada Esenyurt Belediyesi’ne isnat edilen eylemlerse şu şekilde:

“Dinlenen tanık, toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından, Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiiller tespit edilmiştir.”