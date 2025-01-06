Ahmet Özer AYM’ye başvurdu

Tutuklanıp yerine ‘kayyım’ atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hak ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yaptı.

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30 Ekimde gözaltına alınan Özer ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmış, yerine Beyoğlu kaymakamıyken vali yardımcısı yapılan Can Aksoy ‘kayyım’ olarak atanmıştı.

Özer’in avukatları Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, başvurularının ardından AYM önünde basın açıklaması yaptı.

Avukat Sınar, Özer’in iki buçuk aydır tutuklu olduğunu ve hakkında yürütülen soruşturmada somut bir adım atılmadığını belirtti.

Özer’in tutukluluğunun sona erdirilmesi için başvurularının reddedildiğini söyleyen Sınar, “Özer, özgürlüğünden haksız ve hukuksuz biçimde yoksun bırakılmaya devam ediliyor” dedi.

AYM’nin daha önce yapılan benzer başvurularda ‘öncelikli inceleme’ kararı aldığını anımsatan Sınar şöyle konuştu:

“AYM’den bu talebimizi ivedilikle incelemeye almasını ve müvekkilimiz hakkındaki hukuka aykırı işlemleri tespit ederek, bu hukuka aykırılıklara ilişkin ihlal kararını ivedilikle ortaya koymasını bekliyoruz.”

Ayrıca Sınar, Özer’in adil yargılanma hakkı, savunma hakkıyla kişi hürriyeti ve özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini savunarak müvekkili hakkındaki iddianamenin bir an önce düzenlenmesini beklendikleri söyledi.

Avukat Ersöz’se Özer hakkındaki gözaltı kararı sonrası aracında ve evinde hukuka aykırı arama yapıldığını, Özer’in tutuklanmasının ardından tutukluluğunun devamına yönelik kararların da haksız ve hukuka aykırı olarak alındığını vurguladı.

Müvekkilinin, Anayasa’yla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınan temel insan haklarının ihlal edildiğini belirten Ersöz, AYM’den Özer hakkındaki başvuruyu öncelikli olarak incelemesini beklediklerini söyledi.