Afyon pastırması AB'den coğrafi işaret aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu: Afyon pastırması, Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 34’üncü ürün oldu.
Kacır, X’ten şunları kaydetti:
“Uluslararası coğrafi işaret tescillerimize bir yenisini ekledik. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, kadim kültürümüzün, bereketli topraklarımızın ve üreticilerimizin emeğinin küresel ölçekte tescilidir.
Başta üreticilerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Anadolu’nun değerlerini koruyup dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz.”
📌 Uluslararası coğrafi işaret tescillerimize bir yenisini ekledik.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 11, 2025
🇪🇺 Afyon Pastırması, Avrupa Birliği’nde tescillenen 34. coğrafi işaretli ürünümüz oldu!
🇹🇷 Coğrafi işaretli ürünlerimiz kadim kültürümüzün, bereketli topraklarımızın ve üreticilerimizin emeğinin küresel ölçekte… pic.twitter.com/0xbpCOfNdv
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da tescilin Afyonkarahisar’a hayırlı olmasını diledi.
AB’den coğrafi işaret tescili alan ürünler şöyle:
- Gaziantep baklavası
- Aydın inciri
- Malatya kayısısı
- Aydın kestanesi
- Milas zeytinyağı
- Bayramiç beyazı
- Taşköprü sarımsağı
- Giresun tombul fındığı
- Antakya künefesi
- Suruç narı
- Çağlayancerit cevizi
- Gemlik zeytini
- Edremit zeytinyağı
- Milas yağlı zeytini
- Ayaş domatesi
- Maraş tarhanası
- Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini
- Ezine peyniri
- Safranbolu safranı
- Aydın memecik zeytinyağı
- Araban sarımsağı
- Osmaniye yer fıstığı
- Bingöl balı
- Bursa şeftalisi
- Hüyük çileği
- Bursa siyah inciri
- Söke pamuğu
- Manisa mesir macunu
- Gaziantep menengiç kahvesi
- Silifke yoğurdu
- Aydın memecik zeytini
- Erzincan tulum peyniri
- Aydın çam fıstığı
- Afyon pastırması