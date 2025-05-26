Sarıgül 'mutlu': Erzincan tulum peynirine AB'den coğrafi işaret

Erzincan tulum peyniri, Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

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AB Komisyonu, Erzincan tulum peynirinin coğrafi işaretle tescil edilmesi sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Koyun sütünden yapılan Erzincan tulum peyniri en az dört ay koyun veya keçi derisinin içinde veya bidonlarda bekletilip daha sonra tüketiliyor.

Kararla Erzincan tulum peyniri, AB ülkelerinin tamamında koruma altına alınmış oldu.

Söz konusu ürün, tescil belgeleri ve ürün şartnamelerinde yer alan yöntemlerle sadece ilgili bölgelerde üretilebilecek.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, katıldığı tüm yayın ve programlarda Erzincan tulum peynirini övmüş ve “Tulum peynirinin özü, sözü Erzincan’dır” demişti.