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Yaramazlara biraz batar!

Menemen'in menemeni artık coğrafi işaretli

İzmir’in ilçesi Menemen’in menemeni Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili aldı.

Fotoğraf: AA

Menemen Belediyesi’nin açıklamasına göre başkan Aydın Pehlivan ilçeyle aynı adı taşıyan yemeğin ilçeye tescillenmesi için çalışma başlattı.


Başvuruyu değerlendiren TÜRKPATENT, menemeni coğrafi işaretle tescilledi.

Pehlivan, yörenin kültürel değerlerine sahip çıkarak gelecek nesillere taşımayı sorumluluk olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi:

“Menemen ilçesinin menemeni için aldığımız coğrafi işaret, çalışmalarımızın hem bir nişanesi hem de meyvesi olmuştur.

Gururla sofralarda her öğün tüketilebilen ve ilçemizle anılan menemen yemeğimiz, artık resmiyette de Menemen’in ve Menemenlilerindir.”

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