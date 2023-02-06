Diken

Yaramazlara biraz batar!

Adıyaman’da son durum: Enkazda çok insan var, kurtaracak ekip yok

AYŞEGÜL KASAP

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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, şehirdeki son durumu Diken’e anlattı.

Tutdere ‘enkaz altında kurtarmayı bekleyen çok sayıda vatandaş olduğunu ama yeterli ekibin olmadığını’ söyledi: “Şu an elektrikler kesik, çalışmalar güçlükle yürütülüyor.”


Fotoğraf: Diken

04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. Bunlandan biri de Adıyaman.

Tutdere bölgedeki son durum hakkında şunları söyledi: “AFAD kurtarma ekipleri yetersiz kaldı. Şu an enkaz altında kurtarmayı bekleyen çok sayıda vatandaş var ama gelen yeteri kadar ekip yok. Ekiplerin bir kısmında da araç gereç yok. Kurtulan vartandaşların çoğu mahallenin kendi imkanlarıyla çıkardığı yurttaşlar. Dışarıdaki insanlar barınma ve gıda sorunu yaşıyor.”

Tutdere’yle konuştuğumuz sırada valilikte afet koordine merkezindeydi: “Şu an eksiklerin giderilmesi için çalışma yapılıyor. Türkiye’nin her taraftan ekipler gelmeye başladı. Asker görevlendirildi. Koordine edilmeye çalışılıyor. Geniş bir alanda yıkım olduğu için gerçekten çok zor. Şu an elektrikler kesik çalışmalar güçlükle yürütülüyor.”

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