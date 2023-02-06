Adıyaman: Ulaşım yok, vatandaşlar yakınlarını kurtarmaya çalışıyor

RECEP KARADOĞAN

Adıyaman merkezde vatandaşlar, yakınlarını enkaz altından kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışırken yetkililerden henüz kimse bölgeye gelmediği için arama kurtarma çalışmaları başlamadı.

Adıyaman. (Fotoğraf: Diken)

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13:00 itibariyle depremde 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralandı. 2 bin 818 bina da yıkıldı. 13:24’teyse 7,6’lık bir deprem daha meydana geldi. AFAD, 1014 can kaybının olduğunu açıkladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın 7:48’teki açıklamasına göre 28 kişi hayatını kaybetti. Sayının artması bekleniyor.

Onlarca bina yıkıldı

Adıyaman merkezdeyse birçok mahallede belediye binası dahil onlarca bina yıkıldı. Ağır hasarlı yüzlerce binaysa artçı sarsıntıların da devam etmesi nedeniyle yıkılma tehlikesi altında.

Henüz arama kurtarma çalışmaları başlamadı. İnsanlar, kendi çabalarıyla enkaz altındaki akrabalarını kurtarmaya çalışıyor. Kentte ambulans sesleri dinmezken, hastaneler dolduğu için çok sayıda insan soğuk ve yağmurlu havanın altında dışarıda bekliyor.

Vatandaşlar akrabalarını kurtarabilmek için elleriyle enkazları kazıyor.

Bazı gönüllü ve resmi çalışanlar kente ulaşsa da ‘henüz asıl ekiplerin ulaşmadığı’ gerekçesiyle müdahale başlamadı.

Merkezde telefon veya internetle ulaşım yok. Enkaz altındaki akrabaları için yardım bekleyenler, şok ve çaresizlik içinde “Adıyaman yıkıldı ağabey, Adıyaman kalmadı” diye söyleniyor.

Henüz yardım ekiplerinin gelmeyişine sitem edenler, “Biz kimsesiz” diye yakınıyor.

Gönülü şekilde yardıma koşanlar, “Neden müdahale etmiyorsunuz” diyenlere “Uzman ekibi bekliyoruz” diye yanıt veriyor.

Yıkılma tehlikesi olan onlarca binanın üzerinde kendi çabalarıyla enkazı kazanlar ikinci büyük depreme yakalanıyor.

Çoğu kişi, bu tehlikeye ve insanların kendilerini tutarak engel olma çabasına rağmen ağlayarak enkaz kazma çalışmasına devam ediyor.

Enkaz altından çıkarılan ama yer olmadığı için hastane kapısında bekleyen iki yaşlı eş, çocuklarının enkaz altında kaldığını söyleyerek “Hadi gidip kurtaralım” diye çevredekilerden yardım istiyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na göre Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD daha önce depremin şiddetini 7,4 olarak duyurmuştu.

Kandilli Rasathanesi’ne göreyse depremin merkezi Gaziantep.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin Gaziantep’te olduğunu, 7,8 büyüklüğünde meydana geldiğini kaydetti.

Deprem Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. En büyüğü 6,6 olmak üzere 100 artçı deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, can kaybının 912’ye yükseldiğini açıkladı.

13:24’teyse Kahramanmaraş’ta 7,6’lık bir deprem daha meydana geldi.