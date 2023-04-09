Aday olmayan Koca: Bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum

Yeni dönemde AKP’den milletvekili adayı olmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum” dedi.

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AKP, pazartesi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na sundu. Buna göre kabinde Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hariç bütün bakanlar çeşitli illerden milletvekili adayı gösterildi.

‘Siyasetten yorulduğu’ ve bu yüzden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ‘affını istediği’ daha önce kulislere yansıyan Koca, listeler açıklandıktan sonra Twitter’dan şunları yazdı:

“Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum. Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun.”