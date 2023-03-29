İddia: Fahrettin Koca, Erdoğan’dan affını istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ‘affını istediği’ iddia edildi.

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14 Mayıs’taki genel seçimlere 46 gün kaldı. İktidara destek, deprem sürecindeki ihmaller ve yetersizlik nedeniyle düşüşte.

AKP’nin kabinedeki 11 bakanı deprem bölgesindeki illerde milletvekili listelerinin birinci sırasından aday göstererek destek kazanma peşinde olduğu kulislere yansımıştı. Diğer bakanlar da büyükşehirlerden aday gösterilecek.

Cumhuriyet’ten Barış Pehlivan’a konuşan AKP’li bir isim, Fahrettin Koca’nın ‘siyasetten yorulduğunu’, kısa bir süre önce Erdoğan’la ‘gizlice’ buluştuğunu söyledi.

Pehlivan’ın aktardığına göre kaynak, “Fahrettin Koca 2023 için listelerde olmayı arzulamadığını söyledi ve affını istedi” dedi.

Buna göre AKP’li isim, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da siyasetten çekilmeyi istediğini söyleyerek “Ancak unutmayın ki hem Koca hem Ersoy konusunda son söz reisin olacak” dedi.