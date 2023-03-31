Aday adayı başvuruları: Tek düşüş AKP’de

Meclis’te grubu bulunan beş partinin 2018 genel seçimlerine göre bu yılki aday adayı başvuruları hesaplandı. Tek düşüş AKP’de görülürken HDP’ninki neredeyse iki kat arttı.
Cumhurbaşkanı adayları netleştikten sonra gözler milletvekili adaylarında.
Habertürk’ten Çimen Çetin, AKP, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP’ye 2018 seçimlerine göre yapılan aday adayı başvurularını karşılaştırdı.
Bunlardan aday adaylığında düşüş görülen tek parti AKP. Yeşil ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol) listesinden seçime girecek HDP’nin aday adayları önceki döneme göre neredeyse ikiye katlandı.
Aktarılanlara göre partilerin aday adayları başvuruları ve geçen döneme göre farkları şöyle:
*AKP
- 2018’de: 7 bin 329
- 2023’te: 6 bin 25
- Fark: 1304 azaldı
*CHP
- 2018’de: 2 bin 485
- 2023’te: 3 bin 500
- Fark: 1015 artırdı
*HDP/Yeşil Sol
- 2018’de: 1500
- 2023’te: 2 bin 783
- Fark: 1283 artırdı
*İYİ Parti
- 2018’de: 2 bin 800
- 2023’te: 3 bin 379
- Fark: 579 artırdı
*MHP
- 2018’de: 1592
- 2023’te: 1894
- Fark: 302