Aday adayı başvuruları: Tek düşüş AKP’de

Meclis’te grubu bulunan beş partinin 2018 genel seçimlerine göre bu yılki aday adayı başvuruları hesaplandı. Tek düşüş AKP’de görülürken HDP’ninki neredeyse iki kat arttı.

Aday adaylıkları sayıları belli oldu. (AA)

Cumhurbaşkanı adayları netleştikten sonra gözler milletvekili adaylarında.

Habertürk’ten Çimen Çetin, AKP, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP’ye 2018 seçimlerine göre yapılan aday adayı başvurularını karşılaştırdı.

Bunlardan aday adaylığında düşüş görülen tek parti AKP. Yeşil ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol) listesinden seçime girecek HDP’nin aday adayları önceki döneme göre neredeyse ikiye katlandı.

Aktarılanlara göre partilerin aday adayları başvuruları ve geçen döneme göre farkları şöyle:

*AKP

2018’de: 7 bin 329

2023’te: 6 bin 25

Fark: 1304 azaldı

*CHP

2018’de: 2 bin 485

2023’te: 3 bin 500

Fark: 1015 artırdı

*HDP/Yeşil Sol

2018’de: 1500

2023’te: 2 bin 783

Fark: 1283 artırdı

*İYİ Parti

2018’de: 2 bin 800

2023’te: 3 bin 379

Fark: 579 artırdı

*MHP