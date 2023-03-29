Aday adayı ‘AKP çocuğu’nun enteresan profili

AKP’den milletvekili aday adayı olan Efe Gazi Subaşı’nın profili hayli dikkat çekiyor.

AKP iktidarı döneminde devlet imkanlarından faydalanarak genç yaşında servet edinen ve savurgan yaşamlarıyla dikkat çeken Subaşı gibi kişilere sosyal medyada ‘AKP çocukları’ deniyor.

‘Ak Par Mimarlık’ adıyla şirket kuran Subaşı’nın, 55 ayrı ‘sahtecilik ve dolandırıcılık‘ davası, 16 ayrı arama kararı bulunduğu öne sürülen babası ve yakını AKP Adıyaman eski milletvekili Salih Fırat’la dolandırıcılık davasına adı karışmıştı.

Efe Subaşı’nın Instagram hesabından alınan bazı fotoğraflar. (Instagram)

Subaşı’nın şatafatlı yaşamıysa Instagram fotoğraflarına yansıyor.

Subaşı’nın Instagram hesabından AKP Genel Merkezi’nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda, Beştepe’de, Meclis’te çekilmiş çok sayıda fotoğrafı var. Varlıklı bir kişi imajı çizen Subaşı’nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu‘yla da fotoğrafı var.

Subaşı AKP’den aday adayı. (Twitter)

Şirketine adını verdiği partiden aday adayı olan Subaşı’nın babası ve yakınları AKP’li eski milletvekili Fırat’ın bir iş insanını dolandırdığı da öne sürülmüştü.

Mısır, Irak, Suriye, Tanzanya ve Mersin’de şirketleri olan iş insanı Imad Kaçkul, Türkiye’de dolandırıldığını belirterek 30 Haziran’da suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaçkul, AKP’li Fırat, Sayit Subaşı (Fırat’ın kayınbiraderi), Efe Subaşı (Sayit Subaşı’nın oğlu) ve Y Bulut Danışmanlık şirketi eliyle dolandırıldığını söylemişti. Bu konu Temmuz 2020’de Sözcü’de haber olmuştu.

Kaçkul’un anlattıklarına göre Efe Subaşı’nın buradaki görevi ona milletvekili Fırat’ın kartıyla Meclis’i gezdirmekti. Kaçkul daha sonra Ümitköy’deki Ak Par Mimarlık ofisine götürüldüğünü anlatmıştı. Burada Efe Subaşı’nın babası Sayit Subaşı’yla tanıştırıldığını söylemişti.

Subaşı ve Kaçkul. (Fotoğraf: Arşiv)

Sayit Subaşı’nın kendisini Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un özel kalem müdürü olarak tanıttığını anlatan Kaçkul, kendisinden Mısır’a özel uçak kiralamak için 100 bin dolar talep edildiğini belirtmişti.

Kaçkul suç duyurusunda 26 Mart 2020’de 70 bin doları Y Bulut Danışmanlık şirketine ‘özel uçak için teminat- Imad Kachkoul’ açıklamasıyla gönderdiğini kaydetmişti.

Hakkında açılmış 55 ayrı ‘sahtecilik ve dolandırıcılık‘ davası, 16 ayrı arama kararı bulunduğu ileri sürülen Sayit Subaşı’na bir daha ulaşılamadı.