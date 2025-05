ABD'nin Ankara büyükelçisinden özeleştiri: Aynı yanlışı bir daha yapmayacağız

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Batı’nın Ortadoğu’daki ‘müdahaleci’ tarihini eleştirerek artık bu dönemin sona erdiğini söyledi.

6 Mayıs’ta büyükelçilik görevine başlayan Barrack, geçtiğimiz günlerde ABD’nin Suriye özel temsilcisi olmuştu.

Barrack, X hesabından paylaşımında ABD’nin yaptırımları kaldırma kararına da değinerek Suriye’de askeri müdahaleler yerine bölgesel aktörlerle işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Barrack’ın paylaşımı şöyle:

“Batı bir yüzyıl önce haritalar, mandalar, cetvelle çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetim dayattı. Sykes-Picot anlaşması Suriye’yi ve bölgeyi imparatorluk çıkarları uğruna -barış için değil- böldü. Bu hata, nesillerin bedel ödemesine yol açtı. Aynı yanlışı bir daha yapmayacağız.

Batı müdahaleciliğinin devri kapandı. Gelecek; bölgesel çözümlerin, ortaklıkların ve saygıya dayalı diplomatik ilişkilerin geleceği. Başkan (Donald) Trump’ın 13 Mayıs’ta Riyad’daki konuşmada da vurguladığı gibi: ‘Artık Batılı müdahalecilerin Ortadoğu’ya gelip nasıl yaşayacağınızı ve kendinizi nasıl yöneteceğinizi anlattıkları günler geride kaldı.’

Suriye’nin trajedisi bölünmeden doğdu. Yeniden doğuşuysa onurla, birlikle ve halka yatırımla mümkün olacak. Bu da gerçekle yüzleşmekle, hesap verebilirlikle ve bölgeyle birlikte çalışmakla başlıyor, bölgeyi dışlamakla değil.

Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa’yla birlikteyiz; bu kez ne askerle, ne nasihatle ne de hayali sınırlarla… Bizzat Suriye halkının yanında, onlarla omuz omuzayız. Esad rejiminin düşmesiyle barış için bir kapı aralandı. Yaptırımların kaldırılmasıyla da Suriyelilerin o kapıyı açıp yeniden refah ve güvenlik yoluna girmesini sağlıyoruz.”

A century ago, the West imposed maps, mandates, penciled borders, and foreign rule. Sykes-Picot divided Syria and the broader region for imperial gain—not peace. That mistake cost generations. We will not make it again.



The era of Western interference is over. The future…