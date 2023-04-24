ABD: Sudan’da taraflar 72 saatlik ateşkeste anlaştı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan’da tarafların bu gece yarısından başlamak üzere ülke genelinde 72 saatlik ateşkes için anlaştığını duyurdu.

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Blinken, konuya dair yazılı açıklamada, “Son 48 saat boyunca yoğun müzakerelerin ardından, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 24 Nisan gece yarısından itibaren başlayacak ve 72 saat sürecek ülke çapında ateşkesi uygulama konusunda anlaştıla” ifadelerini kullandı.

ABD’nin bu süre boyunca tarafların ateşkese tam bir şekilde uyması çağrısında bulunduğunu belirten Blinken, kalıcı ateşkesin uygulanmasını denetleyecek bir komite oluşturma konusunda yardımcı olacaklarını söyledi.

Diğer taraftan HDK’nin Twitter hesabındaki açıklamada, ABD’nin arabulucu olmasıyla ateşkesi kabul ettikleri belirtildi.

Açıklamada, ateşkesin insani koridor oluşturulması, sivillerin çatışma alanından çıkmaları, hastanelere ve güvenli bölgelere ulaşmaları, diplomatik misyonların tahliye edilmesi için yapıldığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’daki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 427 olduğunu açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Ekim 2021’deki darbeden bu yana Sudan, bir generaller konseyi tarafından yönetiliyor ve anlaşmazlığın merkezinde iki askeri yetkili var. Bunlardan birisi silahlı kuvvetlerin başı ve fiilen ülkenin devlet başkanı olan General Abdulfettah el-Burhan. Anlaşmazlığın diğer tarafındaysa onun yardımcısı ve Hızlı Destek Güçleri’nin (HDK) lideri General Muhammed Hamdan Dagalo var.

Ana anlaşmazlık noktalarından biri, 100 bin kişilik HDK’yi orduya dahil etme planları ve daha sonra yeni gücü kimin yöneteceği. Bu anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüştü.

15 Nisan’da başkent Hartum ve çeşitli şehirlerinde, Sudan ordusuyla HDK arasında silahlı çatışmalar başladı.

Çatışmalardan dolayı ABD elçiliğini kapatırken, Türkiye, Fransa ve ABD gibi ülkeler de vatandaşlarını ülkeden tahliye ediyor.