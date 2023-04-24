Birleşmiş Milletler: Sudan’da en az 427 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’daki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 427 olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin yazılı açıklamasına göre, Sudan’da 15 Nisan’dan beri devam eden silahlı çatışmalarda en az 427 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 700’den fazla kişi yaralandı.

Kıtlık nedeniyle temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında hızla arttığı ülkede, en az 11 sağlık merkezi saldırıya uğradı ve Hartum ile Darfur eyaletlerindeki birçok sağlık merkezi hizmet veremiyor.

Ne olmuştu?

Ekim 2021’deki darbeden bu yana Sudan, bir generaller konseyi tarafından yönetiliyor ve anlaşmazlığın merkezinde iki askeri yetkili var. Bunlardan birisi silahlı kuvvetlerin başı ve fiilen ülkenin devlet başkanı olan General Abdulfettah el-Burhan. Anlaşmazlığın diğer tarafındaysa onun yardımcısı ve Hızlı Destek Güçleri’nin (HDK) lideri General Muhammed Hamdan Dagalo var.

Ana anlaşmazlık noktalarından biri, 100 bin kişilik HDK’yi orduya dahil etme planları ve daha sonra yeni gücü kimin yöneteceği. Bu anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüştü.

15 Nisan’da başkent Hartum ve çeşitli şehirlerinde, Sudan ordusuyla HDK arasında silahlı çatışmalar başladı.

Çatışmalardan dolayı ABD elçiliğini kapatırken, Türkiye, Fransa ve ABD gibi ülkeler de vatandaşlarını ülkeden tahliye ediyor.