ABD, Rusya’ya karşı Avrupa’daki silahlı güçlerini artırıyor

ABD Başkanı Joe Biden, ‘Rusya’nın tehditlerine karşı’ Polonya’da kalıcı bir ABD askeri üssü kurulacağını ve Avrupa’nın çeşitli noktalarına ilave kara, hava ve deniz kuvvetleri gönderileceğini açıkladı.

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Biden, İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO zirvesinde savaş gemilerinin İspanya, savaş jeti filolarının Britanya, kara birliklerinin Romanya, hava savunma birimlerinin Almanya ile İtalya ve bir dizi çeşitli ekipmanın da Baltık devletlerine gönderileceğini söyledi.

‘Toprakların her santimini koruyacağız’

ABD başkanı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le görüşmesinin başındaki açıklamasında, “Birimize yapılan bir saldırı hepimize yapılmıştır” dedi.

ABD’li yetkililer, son değişiklikler neticesinde Avrupa’ya gönderilecek askeri personel sayısını açıklamaktan kaçındı. Washington, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden beri Avrupa’ya yaklaşık 20 bin askeri personel göndererek kıtadaki toplam askeri personel sayısını 100 bin civarına çıkartmıştı.

Türkiye ve F-16’lar

Reuters’ın aktardığına göre, ABD’nin yayımladığı bir bilgi notunda Britanya’ya iki F-35 savaş jeti birliği göndereceği belirtilirken üst düzey ABD’li bir yetkili Ankara’nın ilave F-16 savaş jetlerine yönelik talebiyle ilgili Türkiye’nin ‘ordusunu modernleştirme planını desteklediklerini’ söyledi.

Bir başka yetkili de dünkü açıklamasında Ankara’nın Finlandiya ve İsveç ile NATO üyeliği konusunda vardığı mutabakatta F-16 jetleri konusuna yer verilmediğini söylemişti.