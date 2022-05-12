ABD Savunma Bakanı: Rusya’nın işgali daha az tehlikeli olmayan farklı bir aşamaya girdi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “Şimdi, Rusya’nın işgali daha az tehlikeli olmayan farklı bir aşamaya girdi” dedi.

Austin, ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Görüşme öncesinde iki bakan basına kısa açıklamalarda bulundu. Austin, ABD’yle Britanya arasındaki ilişkinin oldukça güçlü olduğunu, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı ile daha da önemli bir hale geldiğini belirtti.

ABD’li bakan açıklamasını şöyle sürdürdü: “ABD ve Birleşik Krallık, Ukrayna’nın silahlı kuvvetleri ve halkıyla sıkı bir dayanışma içindedir. Dünya (Ukraynalıların) onların cesaretine hayran kalıyor. Ukrayna’nın demokrasisini ve egemenliğini savunmalarına yardımcı olmak için sizinle birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum. Şimdi, Rusya’nın işgali daha az tehlikeli olmayan farklı bir aşamaya girdi, ancak birlik içinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve Ukrayna’nın şimdi ve gelecekte kendini savunması için ihtiyaç duyduğu desteği hızlı bir şekilde sağlamaya devam edeceğiz.”

Britanyalı bakan: Ukrayna, ABD sayesinde kendini savunuyor

Wallace ise ABD’ye Ukrayna’ya destek konusuna liderlik ettiğinden dolayı teşekkür ederken, “Kelimeler ve eylemler önemlidir ama eylemler kelimelerden daha önemlidir. Ukrayna’nın Rusya’nın yasa dışı işgaline karşı verdiği savaşta, ABD yaptıklarıyla müttefiklerinin yanında olduğunu kesinlikle gösterdi” dedi.

ABD’nin uzun bir süredir Ukrayna’ya silah ve eğitim verdiğine dikkat çeken Wallace, Ukrayna’nın bugün Rusya’ya karşı ABD desteği sayesinde ülkesini savunabildiğini belirtti.