ABD Irak’taki personelini tahliye ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’taki büyükelçiliğinde acil ihtiyaç duyulmayan personelin tahliye edilmesini istedi.

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Cuma tarihli ancak pazar günü yapılan bir açıklamayla duyurulan bu talimatın, ‘ABD personeline ve çıkarlarına yönelik artan güvenlik tehditleri nedeniyle’ verildiği bildirildi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Washington yönetimi ayrıca bu ülkenin Erbil kentindeki konsolosluğunda da acil ihtiyaç duyulmayan personelin Irak’ı terk etmesi talimatını verdi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına Irak’a gitmemeleri de tavsiye edildi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Bunun üzerine resmi savaş ilan eden İsrail, günlerdir ağır bir şekilde savaş uçaklarıyla bombaladığı Gazze’ye karadan girmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

İsrail’e destek vere ABD, savaşa müdahil olabilecek herhangi bir örgüt veya devlete karşılık vereceğini duyurmuştu.