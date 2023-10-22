İsrail: Gazze’deki kara harekatı aylarca sürebilir

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Gazze için planlanan kara harekatının aylarca sürebileceğini söyledi.

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AA’nın Yediot Ahronot gazetesinden aktardığına göre Galant, söz konusu açıklamayı, Gazze sınırı yakınlarında Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı toplantısında yaptı.

Galant, İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şeyin olmadığını savunarak, şunları dedi:

“Manevranın (İsrail’in Gazze saldırılarına verdiği isim) operasyonel yönü, hava kabiliyeti ve kara harekatından oluşuyor. Gazze’deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu bir ay, iki ay, üç ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak.”