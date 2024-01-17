Yaramazlara biraz batar!

ABD Husileri yeniden ‘terör listesi’ne listesine aldı

ABD, İran destekli Husileri tekrar ‘terör örgütü‘ listesine aldı. Grup, 2021’de bu listeden çıkarılmıştı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ABD yönetimi, Yemen’de Husiler olarak bilinen Ensarallah grubunu, Kızıldeniz’deki saldırıları nedeniyle yeniden ‘yabancı terör örgütleri’ listesine aldı


Böylece ABD’li finans kuruluşlarından Husilerlerle bağlantılı varlıkları dondurmaları istenecek ve grup üyelerinin ABD’ye girişi yasaklanacak.

Ayrıca ABD’deki insanların ve şirketlerin Husilere herhangi bir yardımı da engellenecek. BBC Türkçe’ye göre ABD’li yetkililer, iç savaşla harap olan Yemen’e insani yardım akışının devam etmesini sağlamak için istisnalar uygulanacağına dikkat çekti.

ABD, Trump yönetimi döneminde Husileri ‘özel olarak belirlenmiş küresel terörist’ ve ‘yabancı terör örgütü’ kategorisine almıştı.

2021’deyse Biden’ın göreve gelmesinden kısa bir süre sonra, Blinken bölgedeki insani durumu göz önünde tutarak Husilerin ‘terör listesi’nden çıkarılmasına karar vermişti.

Ne olmuştu?

Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim’den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık’ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu ‘deniz görev gücü’ oluşturulduğunu duyurdu.

Kızıldeniz’de 31 Aralık’ta İsrail’le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait üç sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Bölgedeki ABD ve Britanya güçleri 12 Ocak’ta Yemen’de Husilere ait hedefleri vurdu. Husiler de bunun ardından ABD’ye ait bir konteyner gemisini hedef aldı.

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