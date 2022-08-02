ABD-Çin gerginliği: Wall Street ekside açılmaya hazırlanıyor

ABD borsasının ana endeksleri, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin planladığı Tayvan ziyaretinin ABD ve Çin arasındaki gerilimi artırabileceğine yönelik kaygılarla ekside açılmaya hazırlanıyor.

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Pelosi’nin bugün Tayvan’ı ziyaret etmesi beklenirken Tayvan Boğazı yakınlarında Çin’e ait savaş uçakları görülmesinin ardından ABD donanması da bölgeye dört savaş gemisi konuşlandırdı.

Çin’deki risklerden en çok etkilenebilecek Advanced Micro Devices (AMD.O), Qualcomm (QCOM.O), Intel Corp (INTC.O), Micron Technology Inc (MU.O) ve Nvidia Corp (NVDA.O) gibi küresel çip şirketlerinin hisseleri borsa açılışı öncesinde yüzde 0,9 ila yüzde 1,3 arasında düşüş gösterdi.

S&P 500 endeksindeki hisse opsiyonlarının oynaklığı ölçen ve genellikle korku endeksi olarak adlandırılan CBOE endeksi, bir haftadaki en yüksek seviyesi 24,23’e çıktı.

TSİ 15:40 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları 1YMcv1 yüzde 0,56 düşerken, S&P 500 endeksi vadeli kontratları EScv1 yüzde 0,71 düştü. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratlar da yüzde 0,98 geriledi.