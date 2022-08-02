ABD-Çin gerginliği Bitcoin’i düşürdü

ABD-Çin ilişkilerinin son dönemde Tayvan’dan dolayı gerilmesi nedeniyle Bitcoin piyasalarında düşüş gözlemlendi.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bugün Tayvan’a gidecek ve son 25 yıl içinde adayı ziyaret eden en üst düzey Amerikalı politikacı olacak. Çin, adayı kendi bölgesi olarak görüyor ve seyahatin gerçekleşmesi durumunda ‘bunun birtakım sonuçları olacağı’ konusunda uyardı. Gerginliğin daha da yükselme riski, yatırımcıların hisse senetlerini ve ABD hisse senedi vadeli işlemlerini düşürmesine neden oldu. Bu, kripto para piyasasını da olumsuz etkiledi.

Bir yılda yüzde 50 değer kaybeden Bitcoin’i uluslararası gerginlikler de kötü etkiliyor. En büyük kripto para birimi Bitcoin, yüzde 1,6 düşüşle 22 bin 769 dolara geriledi. Diğer önemli kripto para birimlerinden Ether yüzde 3,7 değer kaybetti. Polkadot, Cardano gibi daha küçük birimler de değer kaybetti.

Bloomberg’e konuşan kıdemli piyasa analistlerinden Craig Erlam’a göre de geçen ay olduğu gibi Bitcoin tekrardan toparlanabilir ama bu, düşüşe devam etmeyeceği anlamına gelmiyor.