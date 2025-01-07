ABB’den Gökçek’e: Meczup bir politik meftanın edep yoksunu yavrusu

AKP Milletvekili Osman Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ‘kefen ihalesinde yolsuzluk yaptığı’ iddasına belediyeden yanıt geldi: “Hırsıza ‘hırsız’ olduğunu unutturursanız, kendini erdem abidesi sanmaya başlar.”

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Gökçek, 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından ABB’nin kefen alımı ihalesinde 80 milyon lira harcadığını, ancak bunların bölgedeki insanlar için kullanılmadığını öne sürmüştü.

ABB’nin diğer belediyelere kıyasla kefen ve tabut alımlarında birim fiyatlar üzerinden çok fazla para ödediğini savunan Gökçek, 2020, 2022 ve 2024’teki ihalelerde 15 milyon lirayı bulan yolsuzluklar yapıldığını iddia etmişti.

Gökçek, basın toplantısına ‘Ankara’da vurgunun adı ölüm’ yazılı pankartla çıkmış, salona tabut, kefen takımı ve cenaze torbası getirtmişti.

Gökçek’e ABB’den yanıt geldi. Belediyenin açıklamasında “Siyaseti kendine mesken tutan meczup bir politik meftanın, edep yoksunu yavrusu, Milletin değerlerini iftiralarına takarak, şarlatanlık yapmaya çalışıyor” denildi.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

“Kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak; iddia edilen hususların bir kısmı teftiş kurulu tarafından incelenmiştir. Diğer konular ise derhal araştırılmaya başlanmıştır.

Ancak özellikle ifade etmek isteriz ki; elinde delil olduğunu iddia eden herkesin gideceği adres bellidir: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı.

Bilinmelidir ki; Ankara Büyükşehir Belediyesinde suç işleyen asla korunmaz. Şu hususu da kamuoyuna tekrar hatırlatmak da fayda görüyoruz; hırsıza ‘hırsız’ olduğunu unutturursanız, kendini erdem abidesi sanmaya başlar.”