AKP’li Gökçek’ten ABB’ye: Ceset torbaları nerde?

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) kefen alımı ihalesinde yolsuzluk olduğunu öne sürdü: “1 milyon 250 bin adet ceset torbası olması gerekiyor. Bu ceset torbaları nerede?”

Osman Gökçek. Fotoğraflar: AA

Meclis’teki konuşmasında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından ABB’nin kefen alımı ihalesine çıktığını belirten Gökçek şunları söyledi:

“Depremden 11 gün sonra ihaleye çıktılar. 21-B acil eylem alımıyla yapıldı bu ihale. 11 Mart 2023 tarihinde mallar teslim edilmek üzere ihlale sonlandı.

Deprem oldu, 35 gün geçti, Ankara Büyükşehir Belediyesi 80 milyonluk alımla kefen takımı ve ceset torbaları aldı. 35 gün geçmesine rağmen o bölgedeki hangi vatandaşımıza kullandılar?”

Üsküdar Devlet Hastanesi tanesi 57 liradan ceset torbası satın alıyor. Bu hesaptan gittiğimizde elimizde 1 milyon 250 bin adet ceset torbası olması gerekiyor. Bu ceset torbaları nerede?

Bu ihale içinde kefenden kaç tane satın aldıkları, ceset torbasından kaç tane aldıklarını da bilmiyoruz. Bu işin iki tarafında sıkıntı var.

Vatandaşımız elindeki bileziğini gönderirken, insanlar soğukta gidip o bölgede yatıp, insanların yarasını sarmaya çalışırken, bunlar kefenleri, ceset torbalarını parayla doldurdular.”

ABB’nin diğer belediyelere kıyasla kefen ve tabut alımlarında birim fiyatlar üzerinden çok fazla para ödediğini iddia eden Gökçek, 2020, 2022 ve 2024’te yapılan ihalelerde 15 milyon lirayı bulan yolsuzluklar yapıldığını öne sürdü.

Gökçek, basın toplantısına ‘Ankara’da vurgunun adı ölüm’ yazılı pankartla çıkarken salona tabut, kefen takımı ve cenaze torbası getirtti.