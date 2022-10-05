AB ülkeleri, Rusya’ya yönelik sekizinci yaptırım paketinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya’ya yönelik sekizinci yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı. Anlaşma, Rusya’nın Ukrayna’nın bazı bölgelerini ilhak etmesinden sonra geldi. Paketin yürürlüğe girmesi için üye ülkeler tarafından resmen kabul edilmesi gerekiyor.
Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Çekya’nın resmi sosyal medya hesabındaki paylaşımda, üye ülke büyükelçilerinin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarda siyasi anlaşma sağladıkları belirtildi.
Paylaşımda, yaptırımların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın bazı bölgelerinin (Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporjiya) yasa dışı ilhakına karşı güçlü bir yanıt olduğu aktarılarak, sekizinci yaptırım paketinin, yazılı olarak onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, “Bugün üye ülkelerin sekizinci yaptırım paketi üzerinde anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.
Von der Leyen ayrıca, hızlı ve kararlı bir şekilde hareket ettiklerini belirterek “Putin’in düzmece referandumunu ve Ukrayna’da herhangi bir ilhakı asla kabul etmeyeceğiz” dedi.
AB Dönem Başkanlığı’nın paylaştığına göre pakette yer alan bazı maddeler şöyle:
- Rus petrolünün petrol fiyatı üst sınırının üzerinde üçüncü ülkelere deniz yoluyla taşınmasının ve ilgili hizmetlerin yasaklanması
- Çelik ürünleri, odun hamuru, kağıt, makine ve cihazlar, kimyasallar, plastik, sigara vb. mallara yönelik genişletilmiş ithalat yasağı
- Rus kuruluşlarına bilgi teknolojisi, mühendislik ve hukuk hizmetleri sağlama yasağı,
- Daha fazla teknoloji ihracatı yasağı
- Yaptırımların ilhak edilen Herson ve Zaporjiya’ya genişletilmesi
Paketin tamamıysa henüz paylaşılmadı.