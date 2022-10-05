AB ülkeleri, Rusya’ya yönelik sekizinci yaptırım paketinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya’ya yönelik sekizinci yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı. Anlaşma, Rusya’nın Ukrayna’nın bazı bölgelerini ilhak etmesinden sonra geldi. Paketin yürürlüğe girmesi için üye ülkeler tarafından resmen kabul edilmesi gerekiyor.

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Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Çekya’nın resmi sosyal medya hesabındaki paylaşımda, üye ülke büyükelçilerinin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarda siyasi anlaşma sağladıkları belirtildi.

#COREPERII | Ambassadors reached a political agreement on new sanctions against Russia – a strong EU response to Putin's illegal annexation of 🇺🇦 territories. Written procedure follows, sanctions enter into force on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ #StandWithUkraine pic.twitter.com/BIJgh0DhJW — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) October 5, 2022

Paylaşımda, yaptırımların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın bazı bölgelerinin (Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporjiya) yasa dışı ilhakına karşı güçlü bir yanıt olduğu aktarılarak, sekizinci yaptırım paketinin, yazılı olarak onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, “Bugün üye ülkelerin sekizinci yaptırım paketi üzerinde anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

I welcome the Member States’ agreement today on the 8th sanctions package.



We have moved quickly and decisively.



We will never accept Putin’s sham referenda nor any kind of annexation in Ukraine.



We are determined to continue making the Kremlin pay. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2022

Von der Leyen ayrıca, hızlı ve kararlı bir şekilde hareket ettiklerini belirterek “Putin’in düzmece referandumunu ve Ukrayna’da herhangi bir ilhakı asla kabul etmeyeceğiz” dedi.

AB Dönem Başkanlığı’nın paylaştığına göre pakette yer alan bazı maddeler şöyle:

Rus petrolünün petrol fiyatı üst sınırının üzerinde üçüncü ülkelere deniz yoluyla taşınmasının ve ilgili hizmetlerin yasaklanması

Çelik ürünleri, odun hamuru, kağıt, makine ve cihazlar, kimyasallar, plastik, sigara vb. mallara yönelik genişletilmiş ithalat yasağı

Rus kuruluşlarına bilgi teknolojisi, mühendislik ve hukuk hizmetleri sağlama yasağı,

Daha fazla teknoloji ihracatı yasağı

Yaptırımların ilhak edilen Herson ve Zaporjiya’ya genişletilmesi

Paketin tamamıysa henüz paylaşılmadı.