60 avroya ‘profesyonel’ penis değerlendirmesi

Almanya’da bir site, 60 avro karşılığında (yaklaşık 1700 lira) üç sayfalık profesyonel bir penis değerlendirmesi çıkarıyor. Değerlendirmede, uzunluktan estetiğe kadar bir dizi kriter gözetiliyor.

Fotoğraf: Pixabay

Eronite adlı erotik içerik sitesinin yöneticileri hizmetlerini “Sağlam temellere dayalı ve dürüst bir değerlendirme” diye tanımlıyor. Beş üyeden oluşan bir jüri, erkeklerin özel bölgesini kalınlık, uzunluk, şekil, damarlar, estetik, glans (penis başı), pubik kıl ve testisler gibi sekiz kriter temelinde değerlendiriyor.

Katılımcılar 20 avro karşılığında üç sayfalık değerlendirmeye bir de mühür ekletebiliyor.

Değerlendirme isteyenlerin ‘en iyi’ fotoğraflarını ve yanında bir ‘öz değerlendirme’yi site yönetiminin yönlendirdiği bir e-postaya göndermeleri isteniyor. Sonrasında gizlilik nedeniyle tüm görüntüler siliniyor.

Jüride kimler var?

Jürinin başında 47 yaşındaki editör Mario Meyer bulunuyor. Diğer üyeler arasında iki yazar, bir psikolog ve bir dominatrist (BDSM aktivitelerinde baskın kadın) bulunuyor.

Alman BILD gazetesine konuşan Meyer, şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişiyi porno seçmelerinde incelediğini, bu yüzden neye bakılması gerektiği konusunda çok deneyimli olduğunu belirtti. Meyer, neyin ‘arzulanabilir’ olduğunu da bildiğini söyledi.

Meyer “Genital organlar benim için özel şeyler değil. Dizler veya bilekler gibi, sadece vücudun parçası” dedi.

Çoğu erkeğin dış görünüşü konusunda aşırı güvenli olduğunu belirten Meyer, “Sanırım iyi bir derecelendirme umuyorlar. Bunu öz değerlendirmelerde görebilirsiniz. Neredeyse hiçbir zaman gerçekçi değiller, çoğu kendini abartıyor” diye konuştu.

Ekip şu ana kadar 150’den fazla erkeğin özel bölgesini değerlendirdi ve bunların çoğu sertifikalarını aldı.

Derecelendirmelerde “Kendini tıraş et!” ve “Daha düzgün görünmesini sağla” gibi tavsiyeler bulunuyor.