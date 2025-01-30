56 yıl sonra ilk seçim: Somali'nin iktidar partisi, AKP'nin tecrübesinden faydalanmak istiyor

Somali’nin iktidarındaki Barış ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Abdurrahim Muhammed Hüseyin ve heyeti AKP’yle mutabakat zaptı imzaladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya “İlk defa doğrudan seçim gerçekleşecek. AK Parti tecrübesinden faydalanmak istiyorlar” dedi.

Fotoğraflar: Zafer Sırakaya / X

Somali Barış ve Kalkınma Partisi yetkilileri, AKP genel merkezinde mutabakat zaptı imzaladı.

AA’nın aktardığına göre mutabakat zaptının içeriğiyle ilgili Sırakaya şunları söyledi:

“1969’dan beri Somali’de ilk defa doğrudan seçim gerçekleşecek. 2026’da doğrudan parlamento seçimleri gerçekleşecek.

2025 sonunda belediye seçimleri yapmayı planlıyorlar. AK Parti tecrübesinden faydalanmak istiyorlar.”

Sırakaya’nın X’teki açıklamasıysa şöyle:

“Somali iktidar partisiyle imzaladığımız zaptın hem Somali’nin demokrasi adına atacağı adımlara hem de kardeşliğimizin geliştirilmesine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum.”