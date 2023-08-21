Somali Tiktok ve Telegram’ı yasaklıyor

Somali iletişim ve teknoloji bakanlığı, sosyal medya platformları Tiktok ve Telegram’ı yasaklama kararı aldı.

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Bakanlık tarafından düzenlenen ‘iletişim, internet ve sosyal medya güvenliği konferansının’ ardından alınan karar kapsamında ülkede Tiktok ve Telegram’ın yasaklanması talimatı verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Konferansta Somalili gençlerin hayatını olumsuz yönde etkileyen hatta ölümlere neden olan Tiktok ve Telegram platformlarının kapatılmasının önemli olduğu kararlaştırıldı” dendi.

Açıklamada ayrıca, gençlerin ve kadınların çoğunlukta olduğu bu platformların ‘ahlaka aykırı durumlar sergilediği’ kaydedilerek şunlar dendi: “Ulusal telekomünikasyon kanununun 64 ve 65. maddelerinin uygulanması amacıyla, iletişim ve teknoloji bakanlığı, Somali toplumunun yaşam biçimini etkileyen ve kötü davranışlarda artışa neden olan iletişim ve internet araçlarını kullanırken ahlaki davranışlarını korumak için çalışmaktadır.”