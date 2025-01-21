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Yaramazlara biraz batar!

2024'te yaş meyve ve sebze ihracatı 3,4 milyar dolar

Türkiye’den geçen yıl yaş meyve ve sebze ihracatı 3,4 milyar dolar (yaklaşık 121 milyar 107 milyon lira) oldu.

Fotoğraf: Canva

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, birliklerinin 2024’te 1,54 milyar dolarlık (yaklaşık 54 milyar 854 milyon lira) ihracat yaptığını duyurdu.


Gürüz, “Türkiye’nin 2024 yılındaki yaş meyve sebze ihracatı 3,4 milyar dolara ulaştı” dedi.

İhracatta Rusya ilk sırada

Söz konusu dönemde en çok ihraç edilen ürün 476 milyon dolarla mandalina oldu.

İlk üç ürün şöyle:

  • Mandalina: 476 milyon dolar
  • Domates: 427 milyon dolar
  • Limon: 357 milyon dolar

En fazla ihracat yapılan üç ülkeyse şöyle:

  • Rusya: 872,3 milyon dolar
  • Almanya: 354 milyon dolar
  • Romanya: 289 milyon dolar

Gürüz son olarak şunları söyledi:

“2024’te ihracat hacminde en yüksek artışları sağladığımız ülkeler Irak, Gürcistan ve Suudi Arabistan oldu.”​​​​​​​

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