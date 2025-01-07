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Yaramazlara biraz batar!

Kuru meyve ihracatı 1,9 milyar dolara yükseldi

Türkiye’nin kuru meyve ihracatı 2024’te önceki yıla göre yüzde 15 artarak 1 milyar 853 milyon dolara (yaklaşık 65 milyar 487 milyon lira) yükseldi.

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Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre geçen yıl ihraç edilen kuru meyveler şöyle:


  • 180 bin ton kuru üzüm: 532 milyon 609 bin dolar
  • 76 bin ton kuru kayısı: 411 milyon 270 bin dolar
  • 63 bin ton kuru incir: 336 milyon 784 bin dolar

Söz konusu üç üründe toplam 1 milyar 280 milyon dolarlık ihracat yapan kuru meyve sektörü, Antep fıstığı, badem, çam fıstığı, kuru elma ve erik gibi diğer kuru meyve türlerindeyse 573 milyon 229 bin dolarlık ihracat yaptı.

Böylece yıl, 410 bin ton kuru meyveye karşılık 1 milyar 853 milyon doları aşan dış satımla tamamlandı.

2023’te 482 bin tona karşılık 1 milyar 606 milyon dolarlık ihracat yapan sektörün 2024’deki ihracatı, miktar bazında yüzde 15 azalırken değer bazındaysa yüzde 15 arttı.

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