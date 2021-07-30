19 ilçe Manavgat ve Akseki için seferber oldu

Antalya’nın Manavgat ile Akseki ilçelerindeki orman yangınlarında mağdur olanlar için sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra 19 ilçe seferber oldu.

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Manavgat ilçesinin farklı noktalarında 28 Temmuz’da başlayan ve ilerleyen saatlerde Akseki ile farklı ilçelerde de çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangınlarda evini, hayvanlarını ve tarım arazilerini kaybedenler için Kızılay başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca yardım çalışmaları başlatıldı. Ayrıca Antalya’nın 19 ilçesinde yaşayanlar yardım için harekete geçti.

AA’nın haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin merkezdeki Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi ile ilçelerdeki ATASEM kurs yerleri, ilçe hizmet birimleri bağış merkezine dönüştürüldü.

İlk gün su, ayran, meşrubat, meyve suyu, süt, giyim eşyası, çocuk bezi, çocuk maması, yanık kremi, hijyen malzemeleri, ağrı kesici, ambalajlı gıda gibi ihtiyaçlarının yer aldığı 15 kamyon malzeme toplandı. Malzemeler, gerekli yerlere ulaştırıldı.

Nakdi yardımların kabul edilmediği merkezlere ayni yardımda bulunmak isteyenlerin 0242 502 09 67 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri kaydedildi.

Ayrıca valilik tarafından, sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyanın hesap numaraları valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.