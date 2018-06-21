‘Ticaret savaşı’nda Türkiye de topa girdi: ABD ürünlerine 267 milyon dolar vergi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD tarafından Türk ürünlerine uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ek vergi uygulamaya bugün başlanacağını söyledi.

ABD 23 Mart’tan bu yana ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

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Türkiye, ilgili düzenlemeden muaf tutulmayı istemiş ancak bu istek kabul görmemişti.

Türkiye, söz konusu önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1.8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde 266.5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulama kararı almıştı.

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İlgili kararlar bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor.

‘Türkiye’nin milli çıkarları’

Zeybekci, “Aldığımız karşı önlemlerle ABD tarafından Türk ürünlerine karşı uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ilave vergi uygulamaya bugünden itibaren başlıyoruz. Önlemlerimiz, detaylı çalışmalar neticesinde tespit edilen ABD menşeli ürünler için uygulanacak olup, Türkiye’nin milli çıkarlarını korurken iki ülke arasında yapıcı görüşmeler yapılmasına da imkan sağlama hedefi taşımaktadır” diye konuştu.

Dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi konumundaki Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatı 2017’de 1.12 milyar dolar seviyesindeydi. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) verilerine göre Türkiye’nin toplam çelik ihracatı ise 11.5 milyar dolar.

Zeybekci, Türkiye ve ABD’nin çok önemli iki ticaret ortağı olduklarını vurgularken, Türkiye menşeli çeliğin ABD’deki stratejik pek çok sektöre ihraç edildiğini ve bu sektörlerin de oldukça fazla sayıda Amerikalıya iş imkanı sağladığına da dikkat çekti.

ABD’nin adımlarını ‘kabul edilmesi imkan dahilinde olmayan’ ve ‘objektiflikten uzak’ değerlendirmeler olarak nitelendiren bakan, sorunun istişareyle çözülmesini umduklarını ancak tüm çaba ve girişimlerine rağmen ABD tarafından herhangi bir olumlu adım görülemediğini kaydetti.

‘Türk çeliği pek çok Amerikalıya iş imkanı sağladı’

Türkiye’nin ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına yönelik önlemler almak durumunda kaldığını ifade eden Zeybekci, şöyle devam etti: “Bugüne kadar yaptığımız ikili görüşmelerde ABD’nin aldığı önlem için zikrettiği şartlardan hiçbirinin Türkiye ve Türk ihraç ürünleri için uygulanamayacağını defaten ifade ettik. Türkiye ile ABD arasındaki çelik ticaretinde ABD’nin ticaret fazlası verdiği ve bu ürünü girdi olarak kullanan sektörlerin pek çok Amerikalıya iş imkanı sağladığı görülmektedir. Öte yandan Amerikalı muhataplarımızın, uygulamaya başladıkları önlemin aynı zamanda kendi ülke sanayilerini ve kendi işçilerini de olumsuz yönde etkilediği gerçeğini anlamadıklarını ya da anlamak istemediklerini görmekteyiz. Önlemlerimiz, detaylı çalışmalar neticesinde tespit edilen ABD menşeli ürünler için uygulanacak olup Türkiye’nin milli çıkarlarını korurken iki ülke arasında yapıcı görüşmeler yapılmasına da imkan sağlama hedefi taşımaktadır.”

Ticaret savaşı

ABD son dönemde dış ticaret politikasında birçok ek gümrük vergisi uygulamaya başladı. ABD’nin yeni gümrük politikalarında Çin ön plana çıkarken, bu uygulamalar ‘küresel ticaret savaşı’ endişesine neden olarak riskten kaçışı da tetikliyor.

Çin ile ABD arasındaki dış ticaret politikası kaynaklı anlaşmazlık ABD’nin 200 milyar dolar tutarındaki Çin menşei üründen gümrük vergisi alma tehdidinin ardından daha da alevlendi. Pekin Washington’u ticaret savaşı başlatmakla itham etti.

ABD Başkanı Donald Trump bu kararı Çin’in hafta sonunda açıkladığı 50 milyar dolar tutarında ABD menşei ürüne gümrük vergisi getirme kararına misilleme olarak aldığını belirtti. Ancak Çin de bu kararını ABD’nin eşdeğerdeki başka bir kararına karşılık olarak almıştı.