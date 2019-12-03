RTÜK’ten Netflix’e teşekkür: 18 yaş üstü yayınlarda PIN uygulaması örnek olmalı

Netflix, Türkiye’deki yayınlarında ebeveyn kontrollerini artırma amaçlı PIN koduyla koruma uygulamasına geçtiğini duyurdu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise Netflix’i ‘kutlayarak’ uygulamanın ‘benzer platformlar için örnek olması gerektiğini’ belirtti.

RTÜK’ten yapılan açıklamada, yabancı yayın platformlarıyla sıkı diyalog süreci başlatıldığı ve pek çok noktada anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

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Netflix’in getirdiği PIN uygulamasına işaret edilen RTÜK’ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Ülkemizin milli güvenliğiyle genel ahlaka aykırı ve çocuklarımızın ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine dair gösterdiğimiz tavrı aynı hassasiyetle karşılayan yayıncılarımıza teşekkür ediyoruz. İsteğe bağlı yayıncılık alanının en büyüklerinden olan uluslararası bir platformun sistemine ebeveyn kontrolü getirmesi tam da bizim istediğimiz bir uygulamadır. Kendilerini aldıkları karardan dolayı kutluyoruz. 18 yaş üstü yayınlarda zorunlu PIN uygulamasına geçilmesi önemlidir ve diğer benzer platformlar için de örnek olmalıdır. Artık ebeveynler anılan yayınlarda çocuklarının kontrolünü daha etkin olarak sağlayabilecektir.”

Varılan kararın RTÜK ile Netflix arasındaki ‘açık kapı iletişim politikası ve dirsek temasının olumlu sonuçları’ olduğunun belirtildiği açıklamada şöyle dendi: “Bundan sonra da aynı yapıcı üslupla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnternetin özgürlük alanı olduğunu bilen RTÜK, aziz milletimizin talep ve beklentilerini yerine getirme konusunda ivedilikle önlemlerini almaya devam edecektir.”

RTÜK ‘internet denetimi’ başlatmıştı

1 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre radyo, TV ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internette sunmak isteyenler artık RTÜK’ten lisans almak zorunda. Netflix ve Blu TV gibi platformlar artık RTÜK’ten izin alarak yayın yapabiliyor. Yeni yönetmeliğin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve Blu TV dahil 600’den fazla yayından lisans ve izin başvurusu yaptığını belirtmiş, Netflix ise düzenlemeler dahilinde ‘ebeveyn kontrolünü güçlendireceklerini’ belirtmişti.