İBB’den kadına destek hattı: 444 80 86… Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça hizmet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, 444 80 86 üzerinden 7/24 hizmet verecek kadına destek hattını hizmete açtı.

Fotoğraf: İBB

Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça hizmet verecek hat için telekonferansla düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘kadın’ ve ‘şiddeti’ yan yana konuşmanın utanç verici olduğunu vurgulayarak, “Ama toplumda böyle bir gerçek var” dedi.

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İmamoğlu, şunları söyledi: “Her geçen gün azalacağı yerde, daha fazla yer buluyor. Daha fazla can sıkıcı olaylar ya da ortamlar yaşıyoruz. Açıkçası gitgide de büyüyor. (…) Tüm istatistikler gösteriyor ki, hızlı aksiyon göstermemiz gereken bir alanı konuşuyoruz. (…)

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek gündeme geldiğinde, yine en ön saflarda kadınların önemli bir mücadelesini hep birlikte izledik. Bu ihtiyaç, Türkiye’de yaşananlardan doğuyor.”

Araştırmaların, Türkiye’de şiddetin yaygınlığının yüzde 35’ler dolayında olduğunu gösterdiğini belirten İmamoğlu, bu anlamda bir seferberliğe ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

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‘Zihniyet değişimi şart’

Hizmete alınan hattın geçici bir çözüm olduğunu belirten İmamoğlu şöyle devam etti: “Esas çözüm, bahsettiğim o zihniyet değişimiydi. Yoksa kolluk kuvvetlerini arttırmak, bu anlamda uygun ortamları var etmek, şehrin her ortamını kadına şiddetin engellenmesini sağlayıcı, kadınların şehrin her ortamında güven duymalarını sağlayan düzenlemeler yapmak bizim sorumluluğumuz, vazifemiz. Ama yine ifade edeyim ki, esas olan, bir zihniyet değişimidir.”

‘En acil biçimde müdahale’

Pandemi sürecinin kadına yönelik şiddet olaylarını artırdığına dikkat çeken İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı: “Bütün bunları yenmek adına, işte bugün, bu adım atılıyor. Kadına şiddet hattımızın devreye alınmasıyla, umuyorum ki en acil biçimde, müdahalenin yapılmasını sağlayacağız. Belki de Allah korusun ki; kadınların hayatını kurtaracak bir hamle haline dönüşecek. Onları, tekrar umutlu bir şekilde toplumun içerisinde var olmalarını sağlayacak. “

İBB başkanı, göreve geldiklerinde, 4 bin kadın çalışanı belediyenin bünyesine kattıklarının da altını çizdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise İmamoğlu’na çabaları nedeniyle teşekkür ederek bugün hizmete giren hata ne kadar az ihtiyaç duyulursa, o kadar mutlu olacaklarını vurguladı.

‘Kadınların omzuna bir el’

Kaftancıoğlu şunları söyledi: “İstanbul’da yaşadığım süre boyunca, komşum bir sıkıntısını anlattığında, hastam bir sıkıntısını anlattığında ya da sokakta bir şiddete maruz kalınıp da yardım istendiğinde, nereye yönlendireceğimi bilmeden yüreğimin ezildiği çok anlar olmuştur. Bugün, hakikaten bu sorunları, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nde, kadınlara bir telefon hattıyla, omzuna bir el konulmasının o kadınlarda ve tüm toplumda yaratacağı rahatlığı, iyi gelme halini o kadar yoğun hissediyorum. Bir kadın olarak payıma düşen; bu çalışmaları en kısa sürede hayata geçiren, göreve geldiği andan itibaren yaptıklarından ziyade, kadına ve kadın mücadelesine dönük bakışıyla, bu anlamıyla adımlarımızın birkaç adım sıklaşmasına vesile olan Ekrem başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.”