Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarının ihalesi: En yüksek teklif Albayrak’tan

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Türkşeker’e ait Erzurum ile Erzincan şeker fabrikalarının özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 287 milyon lira ile Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ. verdi.

AA’nın haberine göre, pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ ile Öz Burak İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. katıldı.

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İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Birinci tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 286 milyon 900 bin lira, asgari artırım aralığı da 100 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırmada en yüksek teklif, 287 milyon lira ile Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ’den geldi.

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Teknik olarak biten ihalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.