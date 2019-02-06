Erdoğan’dan vakıf üniversitelerine: Onca ayrıcalığa rağmen bazıları kazanç odaklı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bazı vakıf üniversitelerinin yalnızca kazanç odaklı faaliyet gösterdiğini, onca ayrıcalığa rağmen eğitim-öğretimde kalitenin yükseltilmesine yeterince katkı sağlamadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan 12 sene sonra ilk kez gittiği ODTÜ’de teknokent açılışına katıldı.

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“Bazı vakıf üniversitelerimizin, vakıf mantığıyla asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntüyle müşahede ediyoruz” diyen Erdoğan ‘bu meselenin üzerinde hassasiyetle durulması’nı istedi.

‘Firmaların seçiminde hassasiyet gösterilmeli’

“Yeni dönemde artık niteliğe, kaliteye yoğunlaşmamız gerekiyor” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

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“Beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüzdür. Bunun için de yükseköğretim sistemimizi kurumlarıyla ve yönetimiyle çok daha ileriye taşımamız şarttır. Halihazırda çok ideal bir yükseköğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir. Türkiye geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız.

Veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay zekaya kadar her alanda kendi ayaklarımız üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz.

Teknoparkların kuruluş amaçlarının dışına çıkartılmasına engel olmak için, faaliyet yürütecek firmaların seçiminde hassasiyet gösterilmeli. Kendini bilime ve teknolojinin gelişmesine adamış yönetimler elinde üniversitelerimizin yakın gelecekte arzu ettiğimiz kalite seviyesine ulaşacaklarına canıgönülden inanıyorum.”

YÖK: Yarısı kazanç aktarımı için arsa alım-satım işinde

YÖK’ten vakıf üniversiteleriyle ilgili yapılan son açıklamada 73 vakıf üniversitesinin bulunduğunu ve bunların yarısının ticari amaçla kurulduğu belirtilerek, “Kaynak aktarımına zemin oluşturmak üzere rayiçlerine göre yüksek bedellerle arsa, arazi ve bina alımı yapılıyor” denmişti.

İlk 500’de sadece iki Türk üniversitesi

İngiliz eğitim değerlendirme kuruluşu THE (Times Higher Education) tarafından oluşturulan ‘2019 dünyanın en iyi üniversiteleri’ sıralamasında ilk 500’e Türkiye’den iki üniversite girebildi. 1258 okuldan oluşan listede toplamda 23 Türk üniversitesi bulunuyor.