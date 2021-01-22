Dink davası: Eski alay komutanı Ali Öz’e ev hapsi, Volkan Şahin’e tahliye

CANAN COŞKUN

Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada, sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaya devam etti.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan 125’inci duruşmanın başlamasından kısa bir süre önce salonda eski Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevlisi Hamza Celepoğlu’nun avukatı Vural Ergül ile başka bir sanık avukatı Serdar Öztürk arasında ‘ağız dalaşı’ yaşandı.

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Öztürk, Ergül’e “Sen örgüt mensubusun. Yüzüne karşı söylüyorum, sen FETÖ’cüsün” dedi.

Duruşma başladıktan sonra mahkeme başkanı Akın Gürlek, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan Trabzon jandarma istihbarat görevlisi Veysal Şahin’e söz vereceğini söyledi. Bu sırada Celepoğlu’nun avukatı Vural Ergül, soruşturmanın derinleştirilmesiyle ilgili söyleyecekleri olduğunu belirtti. Gürlek bu sırada Veysal Şahin’e dönmek istedi. Ergül itiraz etmeye devam etti. Gürlek de Ergül’ün salondan çıkarılacağıyla ilgili uyardı. Ergül de heyeti reddetti. Ergül’ün talebi heyet tarafından reddedildi.

‘Rapor zorla yazdırıldı’

Ardından dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışanlarından Veysal Şahin’in savunmasına geçildi. Şahin, cinayet planını Temmuz 2006’da ‘Yasin Hayal’in eniştesi Coşkun İğci’nin plansız ve tesadüfi bir şekilde aramasıyla’ haberdar olduğunu aktardı. Şahin, bu bilgiyi üstü sanık Metin Yıldız’a iletti. Şahin, cinayetten sonra hazırlanan sahte haber formunu kendi iradeleriyle hazırlamadıklarını belirterek “Bu rapor, emir zoruyla yazdırıldı” dedi.

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Şahin’den sonra Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis Volkan Şahin’in savunmasına geçildi. Şahin, İstanbul jandarmayla bir bağlantısı olmadığını savunarak, “Hrant Dink cinayetine ilişkin bir bilgi almadım. İsmim istihbaratçı olarak geçmektedir ancak ben asayiş işlerine bakıyordum” dedi.

Volkan Şahin’den sonra İstihbarat Daire Başkanlığı çalışanlarından Hamdi Egbatan savunma yaptı. Egbatan suçlamaları reddederek, “Devletine, milletine, vatanına bağlı bir insanım” dedi.

Engin Dinç kıyaslaması

Şahin’den sonra savunma sırası dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışanlarından Özkan Mumcu’ya geçti. Mumcu, Trabzon emniyetinde görev yaparken cinayetten altı ay önce askere gittiğini söyledi. Cinayetin işlendiği sırada askerde olduğunu söyleyen Mumcu, Erhan Tuncel’i muhbir yapan kişinin aynı şube çalışanlarından Muhittin Zenit olduğunu belirtti.

Mumcu, savunmasına devam ederken başkan Gürlek araya girdi ve Mumcu’ya eşinin ‘ByLock’ suçlamasıyla yargılandığını hatırlattı. Mumcu da eşinin yargılamasıyla ilgili bilgi verdi.

Mumcu, mütalaadaki ‘Trabzon eski İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç’in cinayetten önce Afyon’a tayini çıktığı için olaydan sorumlu tutulamayacağı’ yorumunu hatırlatarak, “Aynı suçlamalar bana kasten öldürmek olarak dönüyor” dedi.

‘Bayrak yırtılır diye elinden almadım’

Mumcu’dan sonra İstihbarat Daire Başkanlığı görevlileri Tamer Bülent Demirel ve Osman Gülbel ile Samsun emniyet görevlisi Yakup Kurtaran savunma yaptı. Demirel ve Gülbel, suçlamaları reddederken Ogün Samast’ın elinde bayrak tuttuğu fotoğrafta yer alan Kurtaran, “Samast, bayrağı açtığında bayrağın bana yakın tarafında yırtılma sezdim. Aslında elinden alacaktım ama o da çekerse yırtılır diye almadım. Fotoğrafla bir mesaj vermedim” dedi.

Ali Öz’ü yaşı nedeniyle tutuklamadı

Savunmaların tamamlanmasından sonra mahkeme ara kararını açıkladı. Başkan Akın Gürlek’in okuduğu karara göre dosya kapsamı, mevcut delil durumu, tanık beyanlarıyla sanık beyanlarının örtüşüyor olması nedeniyle Volkan Şahin’in tahliye edilmesine karar verildi. Şahin, 6 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Gürlek, aleyhine değişen delil durumu nedeniyle Ali Öz’ün ev hapsiyle adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Yaşı nedeniyle tutuklama kararı verilmediğini belirtti. Bu, Öz hakkında verilen üçüncü ev hapsi kararı oldu. Gürlek, esas hakkındaki mütalaaya karşı kendisine yeterli vakit tanınmadığı için heyeti reddeden avukat Vural Ergül’e diğer avukatlara verilen süreden 45 dakika fazladan süre verildiğini, bu nedenle ek süre verilmeyeceğini belirtti.

Sonraki duruşma 27 Ocak’ta

Bir sonraki duruşma 27 Ocak 2021’de görülecek. Bu duruşmada dönemin İstihbarat C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Trabzon Emniyet müdürü ve İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, gazeteci Ercan Gün ve İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Muharrem Demirkale, Samsun emniyet görevlisi Yüksel Avan ve İstanbul jandarma istihbarat görevlisi Yavuz Karakaya esas hakkındaki savunmasını yapacak.