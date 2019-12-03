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Yaramazlara biraz batar!

ABD: Türkiye’ye dijital hizmet vergisi nedeniyle soruşturma açabiliriz

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, dijital hizmet vergisi uygulayarak ABD şirketlerinin karını azaltan ülkelere gümrük vergilerini artırabileceğini açıkladı. Türkiye de bu ülkelerin içinde.

Görsel: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, dijital hizmet vergisi uygulamaya başlayan Fransa’nın 2,4 milyar dolarlık (13 milyar 780 milyon lira) şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ihracatlarına, cezalandırma amacıyla yüzde 100’e varan gümrük vergileri uygulamayı düşündüklerini söyledi.

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ABD, Fransa’ya bu vergisinin uluslararası vergilendirme politikalarıyla uyumsuz olduğu ve ABD şirketlerine haksız vergi getirdiği gerekçesiyle soruşturma açmıştı. ABD’deki siyasetçiler ve vergiden etkilenen şirketler, Fransa’ya uygulanması düşünülen cezalandırıcı gümrük vergilerini destekliyor.

Lighthizer, dijital hizmet vergisi uygulayan Türkiye, Avusturya ve İtalya’ya da benzer soruşturmalar açmayı değerlendirdiklerini söyledi.

Türkiye ortalama yüzde 7.5 vergi alıyor, yetki cumhurbaşkanında

TBMM’nin 21 Kasım’da kabul ettiği vergilendirme yasasına göre, Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon liradan veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan fazla olan şirketlerden yüzde 7.5 oranında vergi alınacak.

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Bu oranı yüzde 1 ile yüzde 15 arasında değiştirmek ise cumhurbaşkanının yetkisine bırakıldı.

Türkiye Aralık 2018’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışında yerleşik ve Türkiye’de kazanç elde eden, Google, Facebook şirketlere yüzde 15 stopaj uygulamaya başlamıştı.

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