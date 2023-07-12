Zuckerberg’den fotoğraf: Şimdi Musk düşünsün

Twitter’ın sahibi Elon Musk’la dövüşmeyi kabul eden Meta CEO’su Mark Zuckerberg’ün antremanından bir fotoğraf yayınlandı.

Fotoğraf: Twitter

Musk, Zuckerberg’e ‘Threads’ adı verilen ‘Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı’na dair haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran’da sosyal medyadaki paylaşımında, ‘kafes dövüşü’ teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Zuckerberg antremanlarına ABD merkezli karma dövüş sanatları organizasyonu UFC’de ortasiklet şampiyonu olan Israel Adesanya ve hafifsiklet şampiyonu Alexander Volkanovski’yle devam ediyor.

Antreman fotoğrafını Adesanya Twitter’dan paylaştı.

Bunun yanında Musk da 4 Temmuz’da Kanadalı güreşçi ve UFC dövüşçüsü Geroge St-Pierre’le antreman yapmıştı.

Bir süredir Brezilya Jiujitsusu yapan Zuckerberg, geçen mayısta katıldığı ilk turnuvada iki madalya almıştı.

UFC başkanı Dana White geçtiğimiz günlerde New York Times’a etkinliği düzenlemeye yardım edebileceğini söyleyerek “İkisi de bunu yapmak istiyor” demişti.