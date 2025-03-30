Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da bitiyor

Kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erecek.

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Türkiye genelinde 1 Aralık 2024’te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Salı günü sona erecek.

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sergilemek için özel olarak üretilmesi dolayısıyla yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliğini kaybediyor.

Sıcak havalarda lastikler daha çok aşınacağı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara yol açıyor.

Lastik sökme-takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 800 lira, 15 ve 16 inç olanlar için 1000 lira, 17 inçler için 1250 lira, 18 inçler için 1500 lira, 19 inçler için 1700 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 2 bin lira olarak uygulanıyor.