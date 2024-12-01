Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu bugün itibarıyla başladı. Kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak.

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1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği zorunlu. Özel otomobiller içinse yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak.

Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

TRT‘nin haberine göre lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira.

Lastik oteli bedeliyse dört lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.

