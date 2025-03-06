Zorlu bünyesindeki EATALY taklit-tağşiş listesinde

Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Gurme Şubesi’nden EATALY marka mozzarella, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 6 Şubat tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine eklendi.

Fotoğraf: Eataly İstanbul / Instagram

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 06.03.2025’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre Zorlu Yapı Yatırım Anonim Şirketi Gurme Firması’nın ‘EATALY’ markalı ‘mozzarella di bufala (yüzde 100 manda sütünden mozzarella)’ ürünü inek sütü tespiti nedeniyle uygunsuz bulundu.

EATALY’nin internet sitesindeki müşteri aydınlatma metninde yer alan bilgilerden bazıları şöyle:

* Kişisel verilerin korunması Zorlu Yapı Yatırım Anonim Şirketi Gurme Şubesi (‘Şirket‘ veya ‘Eataly‘) en önemli öncelikleri arasındadır. Bu husustaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun‘) ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verileri işlemekte ve korumaktadır.

* Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından https://eataly.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi/ adresinde yer alan ZORLU YAPI YATIRIM A.Ş. GURME ŞUBESİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.