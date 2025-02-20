Köfteci Yusuf'tan sonra bir işletmede daha 'domuz eti'

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir işletmede daha ‘domuz eti’ tespit etti.

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Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 10 Ekim 2024’te duyurduğu ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine göre Köfteci Yusuf’un köftesinde ve dana eti dönerinde ‘domuz eti’ tespit edilmişti.

18 Aralık 2024’te Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Chinese Rose Restaurant’ın dana kaburgasından domuz eti çıkmıştı.

Bakanlığın 20 Şubat tarihli listesine de Konya’nın Emirgazi ilçesindeki ‘Muhtar Hanımın Yeri – Zehra Kaya’ işletmesinin Adana köfte ve Adana kebabında ‘domuz eti’ tespit edildi.