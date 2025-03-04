'Ramazan maili krizi': Zorlu Holding'in CEO'su Ömer Yüngül oldu

‘Ramazan maili krizi’ nedeniyle Cem Köksal’ın istifa etmesinin ardından Zorlu Holding’in yeni CEO’su Ömer Yüngül oldu.

Ömer Yüngül. Fotoğraf: AA

Şirket bünyesindeki Vestel’in CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle çalışanlara bir tebrik mesajı yollamış, Köksal yanıt olarak Güler’e ‘çok uluslu bir şirket’ olduklarını hatırlatan eleştirel ve ‘uyarı’lı bir mail yazmıştı. Yazışma sosyal medyada gündem olmuş, Köksal da hedef gösterilmişti.

Sızdırılan mailde şu ifadeler yer alıyordu:

“Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı.

Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum.”

Holdingdeki görevinden istifa etmesinin ardından ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçlamasıyla gözaltına alınan Köksal, bir gün sonra serbest bırakılmıştı.

Zorlu Holding’in açıklamasına göre bugünkü yönetim kurulu toplantısında Köksal’ın yerine holdingin eski CEO’su Ömer Yüngül atandı.

Ömer Yüngül kimdir?

Ömer Yüngül, 1955’te İzmir’de doğdu. 1978’de Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi.

1997’de Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü olarak Zorlu Holding bünyesine katıldı. 2000’de Vestel İcra Kurulu Başkanı oldu. 2013’te Zorlu Holding’in CEO’su oldu. Haziran 2024’te kendi isteğiyle emekli olmuştu.